Große Werke des Films

Audiovisuelle Kunstwerke mit hoher gesellschaftlicher Relevanz und kulturprägender Wirkung bedürfen stets der neuen Auslegung und Einordnung. Die Ringvorlesung an der Universität Augsburg beschäftigt sich mit repräsentativen Meisterwerken des Films. Neben der Interpretation der Filmwerke geht es hier auch um die Frage des Status des jeweiligen Films im Kanon der Filmkunst und im Oeuvre des jeweiligen Regisseurs. Hier die Titel der Filme: * Ingo Kammerer "Psycho" - eine schwarze Komödie? * Linda Ledwinka "Faust" - eine unmögliche Verfilmung? * Hanno Ehrlicher "Arrebato" - ein unheimlicher Vampirfilm? * Sabine Hake (Austin) "Der Untergang" - ein historisierender Genre-Film? * Katja Sarkowsky (Münster) "The Searchers" - ein gesellschaftspolitischer Kommentar? * Julia Koloda "Medea" - ein italienischer Sandalenfilm? * Günter Butzer "Nosferatu" - eine Sinfonie des Grauens?