ARD alpha 15:00 bis 16:00 Magazin Planet Wissen Unser Boden wertvoll und verwundbar Unser Boden - wertvoll und verwundbar D 2015 2016-12-29 22:00 16:9 Live TV Merken Gesunder und fruchtbarer Boden ist ein Lebensraum, in dem es ähnlich wie im Urwald vor Leben nur so wimmelt. Doch auf unseren Äckern hat die jahrzehntelange Nutzung die einstige Vielfalt massiv reduziert - mit erschreckenden Folgen. Ein normaler sommerlicher Regenguss wurde für Landwirt Jens Petermann zur Katastrophe. Das Wasser spülte den Boden fort und hinterließ metertiefe Gräben. Doch statt aufzugeben ging Petermann den Ursachen auf den Grund. Heute weiß er, wie er den Lebensraum Boden bearbeiten und erhalten kann. Die Fruchtbarkeit zu erhalten ist auch das Ziel der Permakultur. Und das Beste: mit möglichst wenig Arbeit! Von solchen Tricks erzählt der Landschaftsgärtner Volker Kranz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Klaus, Dennis Wilms Originaltitel: Planet Wissen