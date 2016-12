ARD alpha 06:15 bis 06:30 Dokumentation Die Physik Albert Einsteins Der Äther D 2005 16:9 Merken "Wenn man zwei Stunden mit einem netten Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität" - so kurz und prägnant kann nur der Meister selbst die Relativität erklären: Albert Einstein - Genie, Institution, Weltenbürger und Begründer eines neuen physikalischen Weltbildes. Seine Formel e=mc² ist die berühmteste Formel der Welt - was sie aber genau bedeutet, erschließt sich nur den Wenigsten. Einen gibt es, der Einsteins berühmte Formel erklären kann: Harald Lesch - alpha-Zuschauern seit Jahren bekannt als der Mann, der schwierige physikalische Zusammenhänge witzig, fundiert und unterhaltend über den Bildschirm bringt. Harald Lesch erklärt in acht Folgen die Physik Albert Einsteins - vom Photoeffekt über Schwarze Löcher, Gravitationslinien bis hin zur Bedeutung, die Einsteins Erkenntnisse für unser heutiges Leben haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Harald Lesch Originaltitel: Die Physik Albert Einsteins

