Spiegel TV Wissen 03:35 bis 04:30 Dokumentation Auf den Spuren des Tees GB 2014 Während jeden Tag Millionen Tassen Tee konsumiert werden, wissen die wenigsten, woher der Tee eigentlich kommt. Die überraschende Antwort ist nicht - wie oftmals vermutet - Indien oder China. Der tägliche Teegenuss wird maßgeblich durch eine Auktion in der Küstenstadt Mombasa in Kenia ermöglicht. Von dort folgt Journalist Simon Reeve dem Teepfad durch die epischen Landschaften Kenias und Ugandas. Gäste: Simon Reeve (Abenteurer und Journalist) Originaltitel: This World: The Tea Trail with Simon Reeve