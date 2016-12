Spiegel TV Wissen 20:15 bis 21:05 Dokumentation Paul Merton in Europa Frankreich GB 2010 Merken In dieser Folge genießt Paul eine Kostprobe des französischen Lebensstils. In Fontainebleau besucht er ein Reitturnier, bei dem er Matthieu Nassif und seinem merkwürdigen Reiterteam begegnet. In Paris erwartet ihn eine alternative Stadtbesichtigung mit Olivier und hört die Geschichte des Künstlers Jean-Luc Duez, der gebrochenen Herzens ganz Paris mit dem Wort "Amour" in weißer Schrift bedeckte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paul Merton in Europe