Spiegel TV Wissen 07:50 bis 08:40 Dokumentation Nutztier Vogel-Strauß - Savannenvögel an der Ostsee-Küste D 2011 Merken Savannenvögel an der Ostseeküste - Der Strauß ist der größte Vogel der Welt. Er wird bis zu 2,5 m groß und 150 kg schwer. Der in der südafrikanischen Savanne beheimatete Laufvogel kann nicht fliegen, dafür aber bis zu 60km/h schnell rennen. In Deutschland gewinnt das gigantische Geflügel zunehmend an Bedeutung als Nutztier in der Landwirtschaft. Denn: Straußenfleisch ist mager und cholesterinarm. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Nutztier Vogel-Strauß - Savannenvögel an der Ostsee-Küste

