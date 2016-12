Hessen 20:15 bis 21:00 Quiz Das große Hessenquiz Die Show mit Jörg Bombach D 2016 Merken Quizmaster Jörg Bombach begrüßt vier hessische Kandidaten, die ihr Wissen rund ums Hessenland unter Beweis stellen müssen. Die Fragekategorien sind hessische Politik, Wirtschaft, Klatsch und Leute, Geschichte und vor allem Mundart. Zu gewinnen gibt es eine Traumreise in ferne Länder. Auch die Zuschauer zu Hause können mitquizen. Per Videotext (Seite 800) können die Fragen während der Sendung mit Hilfe der farbigen Tasten der Fernbedienung beantwortet werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das große Hessenquiz