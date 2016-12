Hessen 14:30 bis 16:00 Abenteuerfilm Baron Münchhausen D 2012 Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der berühmte Hieronymus Carl Friedrich von Münchhausen hat schon einmal bessere Tage gesehen. Abgerissen und mittellos erzählt der alternde Baron vom Ritt auf der Kanonenkugel, mit dem er die Osmanen vertrieb, und von der Eroberung der mächtigen und schönen Zarin Katharina der Großen in Petersburg. Doch das größte Abenteuer liegt noch vor ihm: Das Zirkuskind Frieda behauptet, seine Tochter zu sein. Mit ihr und der schönen Landadligen Constanze von Hellberg macht der Baron sich auf den weiten Weg nach Sankt Petersburg. Er will Frieda zu ihrer Mutter zurückbringen. Gemeinsam sucht das Trio nach einem Schiff zur Überfahrt nach Russland und erlebt neue "Münchhausen"-Abenteuer mit Piraten, Soldaten, einer Wahrsagerin, eingebildeter und realer Magie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Josef Liefers (Baron Münchhausen) Jessica Schwarz (Constanze von Hellberg) Katja Riemann (Zarin Katharina) Isabelle Ottmann (Frieda) Helen Ottmann (Frieda) Tayfun Bademsoy (Sultan) Gennadi Vengerov (Vladimor) Originaltitel: Baron Münchhausen Regie: Andreas Linke Drehbuch: Marc O. Seng Kamera: Stefan Unterberger Musik: Chris Bremus, Gunnar Juncken