Hessen 10:50 bis 11:05 Bildungsprogramm Dossier: Schlaf D 2014 Live TV Merken Was macht der Körper, wenn man schläft? Der Film zeigt durch Experimente, was der Körper im Schlaf wirklich tut. Stellt sich der Körper auf gewohnte Regelmäßigkeit ein, denkt man kaum über ihn nach. Welche Risiken liegen im Schlummerzustand verborgen? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dossier