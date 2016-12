Discovery Channel 01:40 bis 02:25 Dokumentation Alaska: Am Rande der Zivilisation Auf zu neuen Weiden USA 2014 Stereo 16:9 Merken Es ist Sommer in Alaska - doch von Ferien kann keine Rede sein! Denn die warme Jahreszeit ist Hochsaison für Selbstversorger, und das bedeutet Arbeit im Akkord für die Kilchers: Häuser müssen repariert, Äcker bestellt und Tiere versorgt werden. Bereits jetzt hat die Familie alle Hände voll zu tun, um lebenswichtige Vorräte für den Winter anzulegen. Atz Lee und Jane versuchen sich im Fliegenfischen. Ihr Ziel: die weit entfernten Lachs-Fanggründe. Otto und Eivin tüfteln an einer neuen Methode, um 40 Hektar Wildnis in fruchtbares Weideland zu verwandeln. Unterdessen kümmert sich Charlotte um die Süße im Selbstversorger-Leben. Denn nur ein gesundes Bienenvolk liefert den begehrten In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaska: The Last Frontier Musik: Tony Morales