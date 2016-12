Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Die zehn gefährlichsten Haie NZ 2013 Stereo 16:9 Merken Von 15 Zentimeter kleinen Kreaturen bis hin zu 14 Meter großen Raubfischen - weltweit gibt es mehr als 400 verschiedene Haiarten. Seit über 400 Millionen Jahren sind sie bereits an der Spitze der Nahrungskette des Ozeans. Offiziellen Dokumenten zufolge wurden allein in den USA in den letzten zehn Jahren über 380 Menschen von einem Hai attackiert. Aber welches sind die Top Ten der gefährlichsten Haie der Welt? Diese Dokumentation zeigt sie - vom Sandtigerhai, deren Jungtiere sich bereits im Mutterleib gegenseitig fressen, über den Bullenhai, der sich sowohl im Süß-, als auch im Salzwasser aufhalten kann, bis zum berühmt-berüchtigten Weißen Hai. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie