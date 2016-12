Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokusoap Yukon Men - Überleben in Alaska Bärenalarm USA 2014 Stereo 16:9 Merken Schatzsuche mit Hindernissen: Stan Zuray möchte mit seinem Kumpel Mike McCann in der Nähe von Tanana eine uralte Mine wieder in Betrieb nehmen. Entdeckt wurden die Silberadern erstmals im Jahr 1888, aber bisher war das abgelegene Terrain nur schwer zugänglich. Doch das könnte sich mit der geplanten neuen Straße bald ändern. Deshalb gilt es herauszufinden, ob der Hauptstollen, der 120 Meter tief in den Berg hineingearbeitet wurde, noch begehbar ist. Die Erkundungstour verläuft allerdings nicht ohne Zwischenfälle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Men Musik: Didier Rachou