Discovery Channel 15:10 bis 15:55 Dokumentation Wird schon schiefgehen! USA 2014 Stereo 16:9 Merken Chaos auf der Bowlingbahn: In dieser Episode wollen Grant Reynolds und Kevin Moore mit einer ferngesteuerten Kugel alle zehn Pins umlegen. Über einen eingebauten Servomotor kontrollieren die Hobby-Forscher Drehgeschwindigkeit und Beschleunigung. Anschließend liefert sich das Duo ein hart umkämpftes Paintball-Gefecht. Während Grant mit einem selbstgebauten Nachtsichtgerät in die Schlacht zieht, versucht Ex-Soldat Kevin, seinen Kumpel mit brennenden Magnesiumspänen zu irritieren. Die Frage ist: Wem gelingt am Ende der alles entscheidende Treffer? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: What Could Possibly Go Wrong?