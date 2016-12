Discovery Channel 13:35 bis 14:25 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Die menschliche Rakete USA 2009 Stereo 16:9 Merken Eine Rampe, ein Skateboard und jede Menge Sylvesterkracher - mit diesen Utensilien veranstalten Kari, Tori und Grant in der aktuellen Episode ein fulminantes Feuerwerk. Hintergrund ihres explosiven Experiments ist die einschlägige Frage, ob man mit genügend China-Böllern und Raketen im Gepäck tatsächlich in die Luft abheben kann. Adam und Jamie lassen währenddessen ihren Gastauftritt in der Fernsehserie "CSI" Revue passieren: Stimmt es wirklich, dass Polizisten bei der Verhaftung von Kriminellen extrem vorsichtig sein müssen, wenn sie dabei Pfefferspray in Kombination mit Elektroschockpistolen verwenden? Bei unsachgemäßem Parallel-Einsatz der beiden Verteidigungsmittel In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters