Discovery Channel 09:20 bis 10:05 Dokumentation Die größten Projekte der Welt Die längste Brücke Serbiens USA 2011 Stereo 16:9 Merken 300 Architekten, Arbeiter und Ingenieure realisieren in Serbiens Hauptstadt eines der größten Bauprojekte der Landesgeschichte: Die neue, gigantische Schrägseilbrücke mit rund 600 Metern Spannweite, die über den Fluss Save führt, soll in der Metropole den Verkehr entlasten. Doch damit eines Tages tatsächlich Züge, Autos und Fußgänger das 929 Meter lange Wahrzeichen Belgrads passieren können, waren aufwendige statische Berechnungen von Nöten. Die Save-Brücke besticht nämlich nicht nur durch ihre gigantischen Ausmaße, sondern auch durch eine einzigartige architektonische Form. Das Hauptgewicht der riesigen Konstruktion wird von einem einzigen, knapp 200 Meter hohen und 60.000 T In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extreme Engineering

