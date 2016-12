Sky Atlantic HD 21:00 bis 22:00 Krimiserie Public Enemy Die Allianz B 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Der freigelassene Kindermörder Guy Béranger (Angelo Bison) schockiert Polizistin Chloé Muller (Stéphanie Blanchoud) mit Informationen aus ihrer Vergangenheit und bietet ihr ein gefährliches Geschäft an. Unterdessen scheint Bérangers Verehrerin, die Selbstmord begangen hat, ihn doch noch einzuholen. Und Mullers Kollege Michael Charlier (Jean-Jacques Rausin) stößt auf neue, entscheidende Hinweise. - Beunruhigender belgischer Psychothriller in Serie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angelo Bison (Guy Béranger) Stephanie Blanchoud (Chloé Muller) Clement Manuel (Lucas Stassart) Jean-Jacques Rausin (Michael Charlier) Philippe Jeusette (Patrick Stassart) Laura Sepul (Judith Stassart) Stephanie Blanchoud (Chloé Muller) Originaltitel: Public Enemy Regie: Matthieu Frances, Gary Seghers Altersempfehlung: ab 16