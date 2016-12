Sky Atlantic HD 17:00 bis 17:30 Serien Nurse Jackie Ein richtiges Date USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Jackie (Edie Falco) hat eine Verabredung mit Frank (Adam Ferrara). Während des Dates erhält Jackie einen unerwarteten Anruf von Mike (Bobby Cannavale). Der hat den Tod seines Sohnes überhaupt nicht verwunden. Jackie lässt das Date mit Frank kurzerhand sausen, um Mike zu trösten. Prompt landen die beiden im Bett. Im All Saints Hospital stellt Prentiss (Morris Chestnut) unterdessen eine Fehldiagnose. Dr. Cooper will das für seine Zwecke nutzen und mit der richtigen Diagnose triumphieren. Doch er ist Prentiss' Ego nicht gewachsen. - Vielschichtiger, schwarzhumoriger US-Serienhit mit "Sopranos"-Star Edie Falco als tablettenabhängige Krankenschwester. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Merritt Wever (Zoey Barkow) Paul Schulze (Eddie Walzer) Dominic Fumusa (Kevin Peyton) Anna Deavere Smith (Gloria Akalitus) Ruby Jerins (Grace Peyton) Mackenzie Aladjem (Fiona Peyton) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Randall Einhorn Drehbuch: Cindy Caponera, Abe Sylvia Musik: Pat Irwin Altersempfehlung: ab 12