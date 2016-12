Sky Atlantic HD 14:50 bis 15:55 Krimiserie True Detective Andere Leben USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Zwei Monate nach der Schießerei in Vinci ist der Fall Caspere offiziell geschlossen. Ani Bezzerides (Rachel McAdams) wurde wegen sexuellen Fehlverhaltens dazu verdonnert, an einer Therapiegruppe teilzunehmen. Trotzdem versucht sie weiterhin, Zugang zu den rätselhaften Sexpartys zu erhalten, die offenbar mit dem Fall in Verbindung stehen. Ray Velcoro (Colin Farrell) hat unterdessen den Dienst quittiert und arbeitet als Ausputzer für Frank Semyon (Vince Vaughn). Da erfährt er, dass Semyon den Vergewaltiger seiner Frau doch nicht getötet hat. - Düster, schonungslos und mit neuem großartigen Starcast: die 2. Staffel der gefeierten Crimeserie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Colin Farrell (Detective Ray Velcoro) Rachel McAdams (Detective Ani Bezzerides) Taylor Kitsch (Officer Paul Woodrugh) Adria Arjona (Emily) Christopher James Baker (Blake Churchman) Matt Battaglia (Commander Floyd Heschmeyer) Beau Berglund (Man 2) Originaltitel: True Detective Regie: John Crowley Drehbuch: Nic Pizzolatto Musik: T Bone Burnett Altersempfehlung: ab 16