Sky Atlantic HD 13:55 bis 14:50 Serien Deadwood Afrikanisches Gold USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV Hearsts (Gerald McRaney) alter Freund Captain Turner (Allan Graf) wurde von Swearengens Gefolgsmann Dan Dority (W. Earl Brown) ermordet, Hearst selbst von Sheriff Bullock (Timothy Olyphant) verhaftet. Swearengen (Ian McShane) und Bullock bereiten sich auf Hearsts Rache vor. Unterdessen taucht Tante Lous (Cleo King) Sohn Odell (Omar Gooding) in Deadwood auf. Er will mit Swearengen ins Geschäft kommen. Alma (Molly Parker) scheint inzwischen wieder völlig dem Rauschgift verfallen zu sein. - Packende und düstere Westernserie über ein Goldsucherkaff in South Dakota. Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Seth Bullock) Ian McShane (Al Swearengen) John Hawkes (Sol Star) Molly Parker (Alma Garret) Powers Boothe (Cy Tolliver) Robin Weigert (Calamity Jane) Brad Dourif (Doc Cochran) Originaltitel: Deadwood Regie: Tim Hunter Drehbuch: David Milch, Alix Lambert, Regina Corrado Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 12