Sky Atlantic HD 06:00 bis 07:00 Krimiserie The Wire Alles für die Statistik USA 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken Herc (Domenick Lobardozzi) verhört ein Mitglied von Bodes Bande. Als Marlo das mitbekommt, lässt er den vermeintlichen Singvogel aus dem Weg räumen. Bubbles will Herc auf ganz eigene Weise beibringen, sich an seine Abmachungen zu halten. - Der innovative und preisgekrönte Krimiserienhit um den Kampf gegen das Verbrechen in Baltimore. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic West (Jimmy McNulty) Clarke Peters (Lester Freamon) Sonja Sohn (Kima Greggs) Robert Wisdom (Howard Colvin) Aidan Gillen (Tommy Carcetti) John Doman (Dep. Comm. for Operations William A. Rawls) Frankie Faison (Commissioner Ervin H. Burrell) Originaltitel: The Wire Regie: Ernest R. Dickerson Drehbuch: David Simon, Eric Overmyer, Edward J. Burns, Chris Collins Kamera: Russell Lee Fine Altersempfehlung: ab 16

