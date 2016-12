Syfy 03:15 bis 04:00 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Die Erpressung USA 1996 Stereo 16:9 Merken Als Keiko O'Brien (Rosalind Chao) von einem Besuch auf Bajor zurückkehrt, eröffnet sie ihrem Mann (Colm Meaney), dass ein Pah-Geist die Kontrolle über ihren Körper übernommen hat und in der Lage ist, Keiko durch reine Gedankenkraft jederzeit sterben zu lassen. Die Forderungen des Pah-Geistes zielen darauf ab, dass O'Brien helfen soll, einen ausgeklügelten Racheplan gegen die Wurmlochbewohner in die Tat umzusetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rene Auberjonois (Odo) Avery Brooks (Benjamin Sisko) Nana Visitor (Kira Nerys) Alexander Siddig (Dr. Julian Bashir) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Allan Kroeker Drehbuch: David Weddle, Bradley Thompson Kamera: Jonathan West, Kris Krosskove Musik: Gregory Smith Altersempfehlung: ab 12