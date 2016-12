Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Der Schrein CDN, USA 2008 Stereo 16:9 Merken McKay (David Hewlett) bekommt eine fatale Krankheit, die das Gedächtnis löscht. Ein Parasit ist die Ursache, der sich im Gehirn ausdehnt und operativ nicht zu entfernen ist. Diese Krankheit befällt ältere Menschen und ist in der Galaxie als "die zweite Kindheit" bekannt. Als sich Jeanie (Kate Hewlett) von McKay verabschiedet, berichtet Ronon (Jason Momoa) von einer Heiligenstätte. Dort hat der Sterbende die Chance, noch einen Tag zu leben, um sich von Angehörigen zu verabschieden. Jeanie begibt sich trotz vieler Gefahren mit ihrem Bruder dorthin und kann das Rätsel um den Parasiten lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Robert Picardo (Richard Woolsey) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Kate Hewlett (Jeannie Miller) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Andy Mikita Drehbuch: Brad Wright, Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith