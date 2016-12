Captain Picard ist mit seinem Team ins 19. Jahrhundert gereist, um die feindlichen Aliens aufzuspüren und Data zu retten. In einem Krankenhaus treffen sie auf zwei der Außerirdischen, die gerade einem Cholera-Kranken die Lebensenergie entziehen. Data sucht unterdessen selbst nach einem Weg zurück in seine Zeit. Hilfe erhält er dabei von unerwarteter Seite: In einer Dame der Gesellschaft erkennt er Guinan, die Barkeeperin der Enterprise, wieder. In Google-Kalender eintragen