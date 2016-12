Syfy 07:15 bis 08:00 Mysteryserie Under the Dome Dein Leben für die Zukunft USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Widerstand leistenden Bewohner von Chester's Mill bekommen von einer unerwarteten Seite Unterstützung: Hektor Martin (Eriq La Salle), der Chef des Energiekonzerns Aktaion schließt sich ihnen an. Obwohl Martin ihnen viel über die Funktionsweise der Kuppel erzählt, bleibt bei Julia (Rachelle Lefevre) und Big Jim (Dean Norris) der Zweifel an Martins Integrität bestehen. Hunter (Max Ehrich) findet unterdessen Hinweise darauf, was mit den von Christine vereinnahmten Bewohnern passieren soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Koch (James "Junior" Rennie) Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Eddie Cahill (Sam Verdreaux) Colin Ford (Joe McAlister) Mackenzie Lintz (Norrie Calvert-Hill) Originaltitel: Under the Dome Regie: Dennie Gordon Drehbuch: Alexandra McNally, Andres Fischer-Centeno Kamera: Walt Lloyd Musik: A. Patrick Rose, W.G. Snuffy Walden

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 393 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 153 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 153 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 153 Min.