Junior 15:25 bis 15:40 Kinderserie Das Haus Anubis Der Herr D 2009 Stereo 16:9 Merken Herr Altrichter ist außer sich vor Wut als er die Fotos von Frau Lehmann und Kaya sieht. Er will beide der Schule verweisen. Doch Herr Petkovic hat eine Vermutung, wer dahinter steckt und macht sich daran, die Situation aufzuklären. Luzy ruft erneut bei Rufus an. Es meldet sich eine fremde Frau. Sie erzählt ihr, dass das Telefon einem gewissen Herrn Schmerzfuß gehört. Luzy ist sauer und verwirrt bis Daniel ihr erzählt, dass Schmerzfuß auf Französisch "Malpied" heißt. Magnus und Felix versuchen unterdessen Kapital aus dem Musical zu schlagen und veranstalten ein kostenpflichtiges Casting. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Féréba Koné (Mara Minkmar) Marc Dumitru (Magnus von Hagen) Florian Prokop (Felix Gaber) Originaltitel: Das Haus Anubis Regie: Bart Van Leemputten Altersempfehlung: ab 6