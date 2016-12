Junior 10:55 bis 11:20 Trickserie My Little Pony - Freundschaft ist Magie Rarity will dazu gehören USA, CDN 2011 Stereo 16:9 Merken Rarity ist in Canterlot, um neue Stoffe für ihren Laden zu besorgen. Da Twilight ihr eine Suite im Schloss besorgt hat, möchte Rarity ihr zum Dank ein tolles Outfit für ihre Geburtstagsparty machen. Mit Einkaufstüten beladen, trifft Rarity plötzlich auf Fancy Pants, der sie zum Wonder Bolts Derby einlädt. Rarity will unbedingt zu der Schickeria Canterlots gehören und vernachlässigt dafür Twilights Geburtstagsoutfit. Sie sagt sogar Twilights Party ab, weil sie lieber einer schicken Einladung folgt. Ihre Freundinnen, die von alledem nichts wissen, überraschen sie in Canterlot und feiern dort Twilights Geburtstag, damit Rarity ihn nicht verpasst In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Little Pony: Friendship is Magic Altersempfehlung: ab 6