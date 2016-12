Junior 09:25 bis 09:35 Trickserie Zigby, das Zebra Zigbys Krankenhaus CDN, SIN, AUS 2009 Stereo 16:9 Merken Elefantenmädchen Elle sammelt so lange Blaubeeren, bis ihr Rüssel davon wehtut. Eigentlich, so glaubt Zigby, müsste sie in Krankenhaus und sich von einem Arzt un-tersuchen lassen. Doch da es auch der Insel keinen Arzt und auch kein Krankenhaus gibt, beschließt Zigby, die Lücke zu schließen. Genauso wie seine kleine Nichte Zara zieht er sich einen weißen Kittel an, stellt Betten in seinem Haus zur Verfügung und eröffnet - ein Krankenstation mitten im Dschungel! Es braucht nicht lange, und Flamingo Vicky, Bertie und Nilpferd Celine liegen gemeinsam mit Elle als Kranke in den Betten und lassen sich nach Strich und Faden bedienen. Dass Krankenhau In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zigby Regie: Mark Barnad Drehbuch: Cathy Moss Musik: Peter Dasent, Arthur Baysting

