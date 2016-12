Junior 07:45 bis 08:00 Trickserie Bali Nur Geduld! F, CDN 2006 Stereo Merken Bali will mit seinem Papa einen Fahrradausflug machen. Die Vorbereitungen dauern ihm zu lange und er wird ziemlich ungeduldig. Da begegnet ihm in seiner Fantasie Kapitän Felix, der auf seinem Segelschiff auf Wind wartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bali Regie: Louis Asselin, Sorya Hocini, Inés Cachwa

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 395 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 155 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 155 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 155 Min.