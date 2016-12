Der neurotische Opernregisseur Jerry (Woody Allen) entdeckt in Rom ein sonderbares Gesangstalent. Student Jack (Jesse Eisenberg) verfällt derweil der verführerischen Freundin seiner Freundin. Der einfache Angestellte Leopoldo (Roberto Benigni) wird über Nacht zum Star. Und ein Provinzpärchen gerät in der Hauptstadt in romantische Verstrickungen. - Woody Allens liebevoller und amüsanter Filmausflug in die Ewige Stadt, bis in die Nebenrollen stark besetzt mit Stars wie Penélope Cruz oder Ellen Page. In Google-Kalender eintragen