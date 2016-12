Sky Emotion 02:05 bis 03:35 Drama Beasts of the Southern Wild USA 2012 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Preisgekrönter Festival-Hit: Tief in den Sümpfen der US-Südstaaten lebt das kleine Mädchen Hushpuppy (Quvenzhané Wallis) gemeinsam mit ihrem Vater Wink (Dwight Henry) in einer Gegend, die von den Bewohnern liebevoll "Bathtub" genannt wird. Die Welt hinter den Dämmen, in der Menschen angeblich in Plastik eingeschweißten Fisch essen, kennt sie nur aus Erzählungen. Doch Hushpuppys idyllische Heimat ist in Gefahr: Naturkatastrophen zwingen die Mehrheit der Bewohner wegzuziehen, der Rest soll zwangsevakuiert werden. In den Augen der sechsjährigen Hushpuppy entwickelt sich jedoch ein anderes Szenario: Durch das Schmelzen der Polkappen erwachen prähistorische Monster, die ihr einstiges Reich wieder in Anspruch nehmen wollen. Doch Hushpuppy stellt sich den Monstern mutig in den Weg... "Beasts of the Southern Wild" ist das fulminante Erstlingswerk von Regie-Wunderkind Benh Zeitlin, das zwischen bildgewaltigem Märchen und surrealem Leinwand-Epos eine berührende Geschichte aus den kindlichen Augen einer Sechsjährigen erzählt. Der Film gewann 2012 den großen Preis der Jury beim renommierten Sundance Film Festival, die Goldene Kamera in Cannes und wurde mehrfach für den Oscar nominiert. Darunter auch die damals erst zehnjährige Quvenzhané Wallis (in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin"), die am Drehort im Südosten Louisianas aus der örtlichen Bevölkerung gecastet wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Quvenzhané Wallis (Hushpuppy) Dwight Henry (Wink) Levy Easterly (Jean Battiste) Lowell Landes (Walrus) Pamela Harper (Little Jo) Gina Montana (Miss Bathsheba) Amber Henry (LZA) Originaltitel: Beasts of the Southern Wild Regie: Benh Zeitlin Drehbuch: Lucy Alibar, Benh Zeitlin Kamera: Ben Richardson Musik: Dan Romer, Benh Zeitlin Altersempfehlung: ab 12