Heimatkanal 02:35 bis 04:10 Krimi Der Bulle von Tölz - Abenteuer Mallorca D 2009 Stereo 16:9 Resi - immer noch auf Mallorca - trifft zufällig Rambolds Freundin Hasi, die auf der Insel ein Restaurantprojekt betreut. Die beiden Frauen werden auf einer einsamen Landstraße gekidnappt und in ein Versteck in den Bergen verschleppt. Die Kidnapper verlangen von Rambold eine Million Lösegeld. Er und Benno beschließen, die Polizei außen vor zu lassen und Nadine, die gerade auf Mallorca Urlaub macht, auf die Entführer anzusetzen. Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Enrique) Katharina Abt (Nadine Richter) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Moritz Lindbergh (Staatsanwalt Lenz) Norbert Mahler (Polizist Schmidt) Alexander Held (Meidenbauer) Gerd Anthoff (Anton Rambold) Sprecher: Oscar Ortega Sánchez (Enrique) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Wolfgang F. Henschel Drehbuch: Andreas Föhr, Thomas Letocha Kamera: Randolf Scherraus Altersempfehlung: ab 12