Osso Toregger, ein nach Kalifornien ausgewanderter Regisseur von Schmuddelfilmen, dreht in Bad Tölz einen großen Liebesfilm, angelehnt an Goethes Roman "Die Wahlverwandtschaften". Auch sein alter Schulfreund Benno Berghammer ist mit von der Partie. Doch eines Tages treibt im Pool die Leiche von Jana Fitz, eine Darstellerin und Geliebte von Osso Toregger. Sie wurde vergiftet und war im dritten Monat schwanger ... In Google-Kalender eintragen