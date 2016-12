Heimatkanal 21:50 bis 23:25 Krimi Der Bulle von Tölz - Der Zauberer im Brunnen D 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Zauberer Hans Kaminsky stirbt, weil ihn ein Unbekannter in einen Brunnen gestoßen hat. Benno Berghammer und seine Kollegin Nadine finden bald einige Verdächtige, die einen Grund gehabt hätten, den Magier zu ermorden, darunter sogar Bennos alter Freund Toni Rambold, der verdächtig großes Interesse an dem Fall zeigt und dabei erwischt wird, wie er in das Haus von Kaminsky einzubrechen versucht. Der Fall wird noch mysteriöser, als sich herausstellt, dass die Lebensgefährtin des Zauberers eine Affäre hatte - allerdings mit Kaminsky selbst. Rätsel gibt auch die Tatsache auf, dass sich Viola noch Stunden nach seinem Tod mit dem Magier getroffen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katharina Abt (Nadine Richter) Moritz Lindbergh (Staatsanwalt Lenz) Norbert Heckner (Dr. Sprung) Norbert Mahler (Polizist Schmidt) Rolf Kanies (Hans Kaminsky) Heinz Werner Kraehkamp (Udo Kettner) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Wolfgang F. Henschel Drehbuch: Andreas Föhr, Thomas Letocha Kamera: Thomas Meyer Musik: Johannes Barnikel, Stephan Wildfeuer Altersempfehlung: ab 12