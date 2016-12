Heimatkanal 16:20 bis 17:05 Serien Tierarzt Dr. Engel Quirin und die Frauen D 1998 Stereo 16:9 Merken Gleich zwei Tierärzte werden gerufen: Frau von Karlshagens Pferd hat sich schwer verletzt. Molfenter will es einschläfern und sinkt in ihrer Gunst, als Quirin es rettet. Marquardt betrügt die jungen Ökobauern. Zur Rede gestellt, schlägt er mit dem Bierkrug zu. Weil Angelika ihm das Sorgerecht entziehen will, rastet auch Quirin aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Fierek (Dr. Quirin Engel) Susanne Czepl (Angelika Engel) Veronika Fitz (Gerlinde Schneider) Hans Brenner (Joseph Hallhuber) Carin C. Tietze (Dr. Ann-Marie Polenz) Conny Glogger (Marlies Goll) Gregor Bloéb (Jaco) Originaltitel: Tierarzt Dr. Engel Regie: Werner Masten Drehbuch: Felix Huby Kamera: Rainer Lauter Musik: Curt Cress, Chris Weller