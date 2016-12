Heimatkanal 07:30 bis 08:45 Märchenfilm Frau Holle D 1954 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Es war einmal ein fleißiges Mädchen, Rosemarie, das bei seiner Mutter sehr hart arbeiten musste. Eines Tages fiel ihr beim Spinnen die Spule in den Brunnen. In ihrer Not sprang sie hinterher und kam unversehens ins Reich der guten Frau Holle. Rosemarie half fleißig bei allen Arbeiten und wenn die die Betten ausschüttelte schneite es auf der Erde. Als Belohnung wurde sie mit purem Gold überschüttet. Ihre neidische Schwester Elsemarie wollte es ihr gleichtun. Doch sie war faul und Frau Holle mit ihr sehr unzufrieden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Renée Stobrawa (Frau Holle) Rita-Maria Nowotny (Goldmarie) Erika Petrick (Pechmarie) Werner Stock (Schwarzer Peter) Originaltitel: Frau Holle Regie: Fritz Genschow Drehbuch: Fritz Genschow, Ursula Horwitz, Renée Stobrawa Kamera: Wolf Göthe, Gerhard Huttula Musik: Richard Strauch Altersempfehlung: ab 6

