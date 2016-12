Motorvision.TV 15:10 bis 15:35 Magazin 4x4 - Das Allrad Magazin Normalos vs. Lifestyler D 2014 Stereo 16:9 Merken Nissan X-Trail und BMW X4: Nach Offroadern aus dem Bilderbuch schauen diese SUV nicht gerade aus. Mit Allradantrieb, starken Selbstzündern und sehr unterschiedlichen Preisen passen sie sich aber den Lebensverhältnissen vieler Menschen an. Nissan stellt die 3. Generation des X-Trail vor, und der X4 feiert in Bilbao Weltpremiere. Motorvision stellt die unterschiedlichen Konzepte vor. Außerdem: Die Steinbeißer- Trophy: Verrückte Allrad-Gefährte auf einer außergewöhnlichen Rallye. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4x4 - Das Allrad-Magazin