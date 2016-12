Motorvision.TV 09:10 bis 09:40 Magazin Biker Lifestyle 2016 Stereo 16:9 Merken Die Mallorca Bike Week feiert ihr 10. Jubiläum. Bei mildem Klima waren 460 Motorradfans inden Robinson Club Cala Serena angereist. Wir zeigen euch die schönsten Touren in dieserWoche, unter anderem Cap de Formentor, Kloster Randa, Port Adriano bei der Ladies Tour und viele schöne Landstraßen bei den Ausfahrten auf der Baleareninsel. Sensationell sind unsere Drohnenflüge über verschiedene Sehenswürdigkeiten. Starke und ausgelassene Partys gab es jeden Abend. Dieses Jahr gab es 2 große Paraden über die Insel, eine davon mit einer spektakulären Stuntshow von Rainer Schwarz. Am Samstag ging es dann zur Finca von Peter Maffay wo wieder ein BBQ sta In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biker Lifestyle

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 246 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 102 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 46 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:50

Seit 46 Min.