1. Staffel, Folge 2: Sona Datta setzt ihre Reise durch das Indus-Tal fort und folgt den Spuren der Moguln, die dem indischen Subkontinent zahlreiche kunsthistorische Monumente hinterlassen haben und lange für Toleranz und Offenheit standen. Aber sie sorgten letztlich auch für religiöse und politische Spannungen innerhalb des Landes, welches sich schließlich 1947 mit der Unabhängigkeitserklärung in zwei Staaten teilte: Indien und Pakistan. Originaltitel: Treasures of the Indus