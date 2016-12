13th Street 23:30 bis 01:00 Actionfilm Crank USA 2006 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich wollte Chev Chelios den Job als Auftragskiller an den Nagel hängen, sein letztes Opfer, ein prominenter Mafiaboss, wurde bereits verschont. Aber dann injiziert ihm sein Widersacher Ricky Verona einen Giftcocktail, der Chev innerhalb weniger Stunden töten wird wenn sein Adrenalinpegel unter eine bestimmte Grenze fällt. Damit beginnt eine wilde Jagd, nach einem Gegengift, Mr. Verona, Aufputschmitteln und Freundin Eve, die nicht ahnt, womit Chev bisher sein Geld so verdient hat... Rasanter Action-Hit mit Jason Statham ("The Transporter", "Snatch"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Statham (Chev Chelios) Amy Smart (Eve) Jose Pablo Cantillo (Verona) Efren Ramirez (Kaylo) Dwight Yoakam (Doc Miles) Carlos Sanz (Carlito) Reno Wilson (Orlando) Originaltitel: Crank Regie: Brian Taylor, Mark Neveldine Drehbuch: Mark Neveldine, Brian Taylor Kamera: Adam Biddle Musik: Paul Haslinger Altersempfehlung: ab 18