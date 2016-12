13th Street 21:00 bis 21:50 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Sturm über der Stadt USA 2015 Stereo 16:9 Merken Kurz vor seinem Tod hat der mehrfache Mörder Paul Jenks Agent Pride (Scott Bakula) von einem großen Coup berichtet, der demnächst stattfinden soll. Angeblich hat die Sache etwas mit den Schmuggelgeschäften des Syndikats von Sasha Broussard zu tun. Dann wird ein toter Seemann im Hafen von New Orleans gefunden. Während der Ermittlungen beschleicht Pride der Verdacht, dass es einen Maulwurf in den eigenen Reihen geben muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) Lucas Black (Christopher LaSalle) Zoe McLellan (Meredith Brody) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Stacy Keach (Cassius Pride) Daryl Mitchell (Patton Plame) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: James Hayman Drehbuch: Jeffrey Lieber Kamera: Gordon Lonsdale