13th Street 19:25 bis 20:13 Krimiserie Navy CIS Henry USA 2016 Stereo 16:9 Merken Auf der Jagd nach dem in Ungnade gefallenen britischen Spion reisen Vance (Rocky Carroll) und der FBI-Agent Fornell (Joe Spano) nach London. Währenddessen untersucht Gibbs' (Mark Harmon) Team den Überfall auf das Haus eines Marines. Der 14-jährige Sohn des Soldaten konnte die Angreifer stoppen, scheint aber etwa zu verheimlichen. Gibbs wird von der First Lady Michelle Obama persönlich im Weißen Haus empfangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: Gina Lucita Monreal, Jennifer Corbett Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16