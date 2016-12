13th Street 18:35 bis 19:25 Krimiserie Navy CIS Der Spion, der mich liebte USA 2016 Stereo 16:9 Merken Ein Bestattungsunternehmen hat bei einer ausländischen Firma mehrere Särge bestellt. Beim Entladen der Ware wird in einem der Särge eine Leiche entdeckt. Gibbs (Mark Harmon) und seine Kollegen ermitteln, dass es sich bei dem Toten um einen britischen Gefängniswärter handelt. Offensichtlich haben sich auch zwei Häftlinge in den Särgen versteckt und befinden sich nun auf der Flucht. Einer von ihnen war ein Spion des MI6. Unterdessen fragen sich McGee (Sean Murray) und Bishop (Emily Wickersham), wie DiNozzo (Michael Weatherly) sein luxuriöses Apartment finanziert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Leslie Libman Drehbuch: Christopher J. Waild Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16