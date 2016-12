13th Street 17:00 bis 17:45 Krimiserie Law & Order: Los Angeles Feuersturm USA 2011 Stereo 16:9 Merken Morales (Alfred Molina) und Jaruszalski (Corey Stoll) ermitteln in einem ziemlich unkonventionell durchgeführten Bankraub. Als sie die Wohnung des Verdächtigen betreten wollen, drohen sie, Sprengfallen auszulösen. Die Detectives ziehen sich zurück und müssen mitansehen, wie das Haus in Flammen aufgeht, bevor Spuren gesichert werden können. Bei der Staatsanwaltschaft gibt es Differenzen wegen des Falls. Dekker (Terence Howard) und Rubirosa (Alana De La Garza) werden von ihrem Chef Hardin (Peter Coyote) aufgefordert, das Gesetz zu beugen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corey Stoll (Det. Tomas "TJ" Jaruszalski) Alfred Molina (Det. Ricardo Morales) Brady Hender (Tony) Terrence Howard (Deputy D. A. Jonah Dekker) Michele Nordin (Emily Watson) Rachel Ticotin (Lieutenant Arleen Gonzalez) Alana De La Garza (Deputy D.A. Connie Rubirosa) Originaltitel: Law & Order: LA Regie: Alex Chapple Drehbuch: David M. Matthews Kamera: Joseph E. Gallagher Musik: Atli Örvarsson