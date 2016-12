13th Street 15:30 bis 16:15 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens UFO USA 2005 Stereo 16:9 Merken Mehrere Augenzeugen haben ein unbekanntes Flugobjekt am Himmel über L.A. gesehen, doch weder der militärische noch der zivile Radar haben etwas aufgezeichnet. Während sich Charlie daran macht, den Aufenthaltsort des UFOs zu berechnen, stößt Don bei seinen Recherchen auf mehrere Hobby-Piloten. Doch einer ist nicht auffindbar. Er ist seit Donnerstag, dem Tag der Sichtung, verschwunden. Was hat er mit dem mysteriösen Sichtungen zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Sabrina Lloyd (Terry Lake) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Originaltitel: Numb3rs Regie: J. Miller Tobin Drehbuch: Cheryl Heuton, Nicolas Falacci Kamera: Matthew Jensen, Ivan Strasburg Musik: Charlie Clouser