13th Street 13:55 bis 14:40 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Radioaktiv USA 2005 Stereo 16:9 Ein Lkw voll radioaktiver Substanz wurden von Dieben entführt. Sie drohen L.A. mit einer chemischen Bombe zu verseuchen, sollte nicht ein Lösegeld in Höhe von 20 Millionen Dollar an sie gezahlt werden. Während sich Don auf Spurensuche macht, versucht Charlie zu berechnen, wo die Bombe am meisten Schaden anrichten könnte. Dabei stößt er auf einen ganz neuen, brisanten Sachverhalt. Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alimi Ballard (David Sinclair) David Marshall Grant (Brent Hauser) Jack Howard (Mark Watson) Originaltitel: Numb3rs Regie: Paris Barclay Drehbuch: Andrew Dettmann Kamera: Matthew Jensen Musik: Charlie Clouser