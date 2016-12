13th Street 10:45 bis 11:35 Krimiserie Criminal Minds Der beste Tag seines Lebens USA 2010 Stereo 16:9 Merken In einer Mustersiedlung in New Mexiko stranguliert ein Serienmörder nachts Frauen. Da es eine geschlossene Wohnanlage mit Überwachungskameras ist, die zur fraglichen Zeit keiner betreten oder verlassen hat, geht die BAU von einem Täter aus, der selbst dort wohnt. Doch die Männer ähneln sich sehr, und das Profil trifft praktisch auf fast jeden zu. Hotch und Rossi ziehen Agent Seavers hinzu. Sie ist die Tochter des Redmond-Rippers und versucht, mit ihnen das Rätsel zu lösen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron "Hotch" Hotchner) Rachel Nichols (Ashley Seaver) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Jan Eliasberg Drehbuch: Edward Allen Bernero Kamera: Greg Johns Musik: Scott Gordon, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 12