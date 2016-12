MGM 05:45 bis 07:05 Krimi Der Mann aus Arizona USA 1959 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hilfssheriff Les Martin (Cornel Wilde) kommt einem Schmuggler auf die Spur. Der will aus einem Bergwerk gestohlenes Gold über die Grenze bringen. In einer Gondel der Bergwerks-Seilbahn kommt es in Schwindel erregender Höhe zum Zweikampf. - Packender Kriminalfilm mit eindrucksvollen Aufnahmen des Grand Canyon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cornel Wilde (Les Martin) Victoria Shaw (Janice Kendon) Mickey Shaughnessy (Scotty O'Brien) Edgar Buchanan (Sheriff Edwards) Rian Garrick (Bob Kendon) Jack Elam (Bill Ward) Alexander Lockwood (Jim Kendon) Originaltitel: Edge of Eternity Regie: Don Siegel Drehbuch: Knut Swenson, Richard Collins Kamera: Burnett Guffrey Musik: Daniele Amfitheatrof Altersempfehlung: ab 12

