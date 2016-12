Sky Sport 2 01:00 bis 02:15 Motorsport Motorsport: GP2 Series Rennen 1 in Spa-Francorchamps 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein (fast) perfektes Wochenende - Sergey Sirotkin (ART Grand Prix) triumphierte beim ersten Rennen in Hockenheim und fuhr beim zweiten auf Rang zwei. Mit 113 Zählern übernahm der 20-jährige Russe die Spitze der Fahrerwertung, punktgleich mit Pierre Gosly (PREMA Racing). Im Nacken sitzen dem Führungsduo vor dem Event auf dem legendären Circuit de Spa-Francorchamps Raffaele Marciello (Russian Time) mit 102 und Antonio Giovinazzi (PREMA Racing) mit 100 Punkten. Die Veranstaltungen der GP2-Serie sehen Sie vom ersten Event in Spanien (14. Mai) bis zum Finale in den Vereinigten Arabischen Emiraten (27. November) live und in HD auf Sky! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie