In der Kleinstadt Little Wallop lebt die brave Familie Goodfellow ihr scheinbar sorgenfreies Leben. Vater Walter arbeitet als Vikar, Mutter Gloria langweilt sich als Hausfrau und träumt von den Sexabenteuern, die ihre 17-jährige Tochter Holly tatsächlich auslebt. Sohn Peter ist ein netter Kerl und wird genau deshalb an der Schule gemobbt. Die neue Haushälterin mag einen arglosen Eindruck erwecken, doch bald wird sich zeigen, was hinter ihrer sanften Schale wirklich steckt ... In Google-Kalender eintragen