MGM 02:55 bis 04:45 Fantasyfilm Dark World 2 - Equilibrium RUS 2013 Dolby 16:9 HDTV Neben der für jedermann wahrnehmbaren Realität gibt es noch eine andere, nämlich ein paralleles Reich der Schatten. Das stellt auch die Studentin Dascha (Mariya Pirogova) fest, die unwillkürlich in diese Welt hineingesaugt wird. Nachdem sie ein Geschenk in Form eines Talismans erhält, entwickelt sie sonderbare, ungeahnte Fähigkeiten und kann bis in das Innerste von Menschen und Energie-Vampiren hineinsehen. Nun muss die junge Frau tatkräftig dabei helfen, die Schattenwesen von der menschlichen Welt fernzuhalten. - Zweiter Teil des russischen Fantasy-Abenteuers. Schauspieler: Maria Pirogowa (Dascha) Pawel Prilutschnyj (Sem) Makar Saporozhskij (Mischa) Waleria Lanskaja (Lera) Ewgenia Brik (Lisa) Alexandr Ratnikow (Grischa) Wladislaw Abaschin (Der Mann) Originaltitel: Temnyy mir: Ravnovesie Regie: Oleg Asadulin Drehbuch: Sergei Djatschenko, Marina Djatschenko Kamera: Maxim Schinkorenko Musik: Mark Erman Altersempfehlung: ab 12